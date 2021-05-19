В Смоленске автоледи на Kia Rio госпитализировали после массового ДТП. Фото: ГИБДД России по Смоленской области.

18 мая в 18:20 произошла авария в в районе дома №44 по улице Крупской в Смоленске, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.

39-летний автоледи на Kia Rio при перестроении не уступила дорогу и столкнулась с машиной Audi А5, под управлением 34-летнего мужчины, после чего выехала «на встречку» и столкнулась с автомашиной Skoda Rapid, после этого столкнулась «Газ 2401».

В свою очередь, Skoda Rapid въехала в Hyundai Get.

В результате ДТП женщину-водитель Kia Rio госпитализировали в КБСМП.

Ранее в Кардымовском районе молодой водитель опрокинулся на Daewoo Matiz.