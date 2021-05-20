4 650 смолян будут сдавать ЕГЭ в 2021 году. Фото: администрация Смоленской области.

В администрации Смоленской области прошло онлайн-совещание по поводу вопроса подготовки к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году.

В этом году девятиклассникам для получения аттестата об основном общем образовании необходимо сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. Основной период аттестации пройдет с 24 мая по 2 июня.

Экзамены по учебным предметам по выбору в 2021 году не проводятся – вместо этого в период с 18 по 21 мая школьники напишут контрольные работы по одной выбранной дисциплине. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в написании такой контрольной работы по своему желанию.

Результаты этих испытаний не являются условием допуска к государственной итоговой аттестации, но могут быть использованы при приеме на профильное обучение.

Что касается одиннадцатиклассников, то для них основной этап сдачи государственной итоговой аттестации запланирован на период с 25 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 июля по 17 июля.

Выпускники, планирующие поступление в ВУЗы, обязаны сдать ЕГЭ по русскому языку и тем предметам, которые им необходимы для поступления в то или иное образовательное учреждение.

Школьники, которые не собираются продолжать обучение в высших учебных заведениях, пройдут итоговую аттестацию по двум дисциплинам – русскому языку и математике.

В общей сложности сдавать ЕГЭ в 2021 году предстоит 4650 участникам, в числе которых 4096 одиннадцатиклассников, 349 выпускников прошлых лет, 65 обучающихся СПО, 123 иностранных гражданина и другие.

Наиболее востребованными предметами по выбору традиционно остаются обществознание, математика профильного уровня, биология, физика.

Для организации тестирования подготовлены 55 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), при этом 17 из них – на дому (для участников с ограниченными возможностями здоровья), 6 ППЭ – в учреждениях закрытого типа и 1 пункт в областном Центре образования для детей с особыми образовательными потребностями Смоленска.

В качестве общественных наблюдателей планируется задействовать около 250 человек. В настоящее время проводится их аккредитация и обучение. В дополнение к этому создан ситуационный центр для ведения онлайн-контроля за ходом экзаменов, к работе которого планируется привлечь более 50 онлайн-наблюдателей.

Напомним, в Смоленске 23 мая пройдет международный фестиваль «Славянское братство».