У жителя Рославля списали долг за незаконную рыбалку с банковских счетов. Фото: УФССП России по Смоленской области.

По информации Рославльского районного отделения судебных приставов УФССП России по Смоленской области, местный житель задолжал штраф в 15 тысяч рублей за незаконную рыбалку.

Однако, мужчина выплачивать штраф не спешил. Он игнорировал приходящие уведомления, на прием к судебному приставу не являлся и предпочитал скрывать свое местожительство.

В телефонных разговорах гражданин заявил, что ни денег, ни имущества у него нет, а потому и рассчитываться с долгом он не собирается.

Тогда молодой человек был ограничен в праве выезда за границу. Оказалось также, что мужчина вводил в заблуждение судебного пристава относительно своего материального положения.

В одном из небольших коммерческих банков региона на имя должника были открыты банковские счета, на которых имелась необходимая сумма для оплаты долга. Деньги со счета нарушителя были принудительно списаны в счет погашения задолженности.

Также суд постановил конфисковать орудия добычи водных биологических ресурсов. Судебный пристав прибыл по месту нахождения имущества должника, чтобы наложить арест на них.

Конфискованные рыболовные снасти переданы для последующего уничтожения в специализированную организацию.

Ранее смолянин оплатил штраф в 400 тысяч, чтобы работодатель не узнал о его долгах.