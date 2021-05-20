Островский попросил дополнительное средства на ремонт крепостной стены. Фото: администрация Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский направил обращение в адрес Министра культуры Ольги Любимовой с просьбой о выделении дополнительного федерального финансирования, необходимого для сохранения отдельных участков Смоленской крепостной стены, реставрация которых ранее не была предусмотрена, сообщает администрация региона.

Сооружение было возведено с 1595 по 1602 годы по проекту зодчего Федора Коня. До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3 километров.

Как говорится в письме главы региона, в целях поддержания надлежащего состояния Смоленской крепостной стены в рамках подготовки к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года, а также 1150-летия со дня основания города Смоленска в 2010-2013 годах за счет средств федерального бюджета были проведены реставрационные работы ряда башен и прясел.

С 2019 года начата разработка проектной документации и дальнейшая реализация мероприятий в части проведения работ по сохранению большинства башен и прясел Смоленской крепости, в частности, на улице Тимирязева, Маршала Жукова, в ЦПКиО «Лопатинский сад».

В документе отмечается, что имеются отдельные участки крепостной стены, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, работы по сохранению которых в рамках выделенного в настоящее время финансирования не запланированы.

«В целях предотвращения дальнейшего ухудшения состояния объекта культурного наследия прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности выделения дополнительных денежных средств из бюджета Российской Федерации для проведения первоочередных противоаварийных работ на отдельных участках Смоленской крепости», - подчеркнул в письме Губернатор Алексей Островский.

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