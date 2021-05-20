В Сафоново сгорел трехквартирный дачный дом. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

19 мая в 18:47 в Сафонове произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Хозяин одной из квартир трехквартирного дачного дома на улице Шишкина услышал странный шум из квартиры по соседству. Выйдя на улицу, он увидел, что из дымохода соседей идет густой дым, хотя в квартире, на тот момент, никого не было.

Мужчина тут же позвонил пожарным и хозяевам квартир, чтобы сообщить о случившемся. По указанному адресу, оперативно прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Когда они попали внутрь, то обнаружили, что огнем уже охвачено все помещение, и соседние квартиры находятся под угрозой.

Пожар вскоре был потушен. В результате случившегося, квартира, с которой начался пожар была полностью уничтожена огнем, одна из соседних квартир закопчена по всей площади продуктами горения, кровля выгорела полностью, третью квартиру удалось отстоять.

Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных – электротехническая.

Ранее восемь пожарных тушили возгорание частного дома в Темкинском районе.