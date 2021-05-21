В Вяземском районе спасатели уничтожили 255 снарядов времен ВОВ. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

20 мая сотрудники УФСБ России по Смоленской области получили информацию о находке в районе деревни Обухово Вяземского района «схрона» с боеприпасами времен Великой отечественной войны.

Снаряды пролежали в земле более 70 лет, но они по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность. Незамедлительно к месту отправились специалисты отряда профессиональной аварийно-спасательной службы Смоленской области.

Пиротехники совместно с сотрудниками УФСБ России по Смоленской области, изъяли и уничтожили 255 боеприпасов, в их числе: 136 артиллерийских снарядов различного калибра от 37 до 152 миллиметров, 41 ручную советскую гранату РГД-33, 37 минометных мин калибра 50 миллиметров, 35 минометных мин калибра 82 миллиметров, 5 советских фугасных противотанковых гранат РПГ-40 и одна советская противотанковая мина нажимного действия ТМ-35.

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