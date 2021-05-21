В центре Рославля загорелся автомобиль Ford Focus. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Житель Рославля около часа дня ехал по делам на своем автомобиле Ford Focus (2004 года выпуска). Чтобы в салоне было комфортно, он включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Автовладелец сразу же остановился, заглушил мотор и открыл капот чтобы проверить в чем дело. Однако в моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник едкого запаха находится в районе приборной панели в салоне.

В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнем, ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты.

Тут же подоспели, вызванные проезжающими мимо рославльчанами, огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожарные подали на тушение воздушно-пенный ствол и уже через 4 минуты пламя было полностью потушено.

В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек.

Основная рассматриваемая причина возгорания – электротехническая.

Напомним, в Вяземском районе спасатели уничтожили 255 снарядов времен ВОВ.