В Смоленске отец начал выплачивать долг по алиментам после 10 суток ареста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации УФССП России по Смоленской области, местный житель нерегулярно и крайне неохотно выплачивал алименты на содержание сына.

Задолженность превысила 240 тысяч рублей.

Чтобы выплатить долг, мужчине предлагали трудоустроиться на постоянное место работы. Однако должник к выполнению родительских обязанностей не приступал и продолжал уклоняться от выплаты алиментов, а также от явки к судебному приставу.

Кроме того, отец несовершеннолетнего мальчика место своей временной работы и получаемый доход скрывал.

Тогда его привлекли к административной ответственности. Материалы дела направили на рассмотрение в суд, где ему назначили наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

В настоящее время отец ежемесячно финансово помогает своему сыну.

Ранее у жителя Рославля списали долг за незаконную рыбалку с банковских счетов.