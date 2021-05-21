В Смоленске на ремонт сквера имени Клименко потратят около 16 млн

В Смоленска на ремонт сквера имени Клименко потратят около 16 млн. Фото: администрация Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский в сопровождении главы города Смоленска Андрея Борисова и руководителя департамента по строительству и ЖКХ Константина Ростовцева проинспектировал ход работ по благоустройству сквера имени Ивана Ефимовича Клименко (улицы Ленина и Карла Маркса), сообщает администрация Смоленской области.

На ремонт сквера в Ленинском районе Смоленска потратят порядка 16 миллиона рублей.

К работам приступили сразу после майских праздников. Сейчас здесь снимают старое покрытие из брусчатки.

В сквере уложат новую гранитную брусчатку различной формы и цветовой гаммы, благодаря чему здесь появится современное покрытие с уникальным рисунком.

При этом в местах съездов предусмотрен пониженный бортовой камень для свободного передвижения маломобильных граждан.

Также запланирована установка новых лавочек, урн, малых архитектурных форм. Помимо этого, будет выполнена декоративная подсветка деревьев. При этом все зеленые насаждения будут сохранены в 100%-ном объеме.

Напомним, в Смоленске 23 мая пройдут соревнования по спортивному ориентированию.