В Новодугинском районе сгорели баня и два автомобиля. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло 21 мая в 10:00 в деревне Мелюково Новодугинского района Смоленской области.

Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу. Вскоре прибыли огнеборцы.

Огнем была полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перешло на два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку.

Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем.

Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен.

В результате произошедшего, баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка.

По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.

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