В Новодугинском районе сгорели баня и два автомобиля. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
ЧП произошло 21 мая в 10:00 в деревне Мелюково Новодугинского района Смоленской области.
Тракторист, работающий в поле, увидел черный столб дыма, поднимающийся над одним из участков, и сразу позвонил в пожарно-спасательную службу. Вскоре прибыли огнеборцы.
Огнем была полностью охвачена баня, из-за ветра пламя перешло на два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку.
Хозяин рассказал, что накануне он протопил печь в бане, помылся и лег спать, а когда проснулся увидел, что постройка и машины уже охвачены огнем.
Пожарным удалось сдержать огненную стихию и не дать уничтожить беседку. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Пожар был потушен.
В результате произошедшего, баня уничтожена полностью, машины выгорели, незначительно повреждена беседка.
По предварительным данным одной из возможных причин случившегося стала неисправность печного отопления.
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