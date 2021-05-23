В Вязьме пенсионерка потушила возгорание квартиры до приезда пожарных. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло 22 мая примерно в 17:00 на улице Бауманской города Вязьмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

В пожарную часть обратились встревоженные жители четырехэтажного жилого дома. Они сообщили, что у их соседки по лестничной площадке в квартире произошло возгорание.

К месту вызова незамедлительно выехали огнеборцы. Через три минуты пожарные уже были на месте, но их помощь не потребовалась, так как хозяйка квартиры (женщина 1927 года рождения) при помощи подручных средств сама потушила возгорание.

Она рассказала, что почувствовала запах гари, доносящийся из кухни, пошла проверить, что случилось. Увидела, что из угла идет черный едкий дым, и тем, что попалось под руки, потушила очаг возгорания.

После она побежала к соседям и попросила вызвать пожарных. Огнеборцы осмотрели помещение, с целью недопущения повторного появления огня.

В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.

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