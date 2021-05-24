Четверо заключенных изготовили кухонные шкафы для детсадов Смоленска. Фото: УФСИН России по Смоленской области.

В исправительную колонию №1 УФСИН России по Смоленской области поступил заказ из двух детских садиков Смоленска.

Заключенные изготовили, доставили и установили мебель для кухонных помещений детских учреждений.

За качественным и своевременным выполнением установлен строгий ведомственный контроль.

В течение месяца на производственной базе ИК-1 были изготовлены 3 кухонных шкафа. Вся продукция была сделана в срок и уже установлена в детские сады Смоленска.

Реализация этих договоров позволила трудоустроить четверых осужденных, отбывающих наказание в ИК-1 и имеющих непогашенные иски о возмещении материального ущерба либо обязательства по выплате алиментов.

Напомним, в Смоленске на ремонт сквера имени Клименко потратят около 16 миллионов.