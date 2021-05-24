Смоленская сотрудница оплатила долг в 160 тысяч после ареста банковских счетов

Смоленская сотрудница оплатила долг 160 тысяч после ареста банковских счетов. Фото: УФССП России по Смоленской области.
По информации Заднепровского районного отделения судебных приставов УФССП России по Смоленской области, местная жительница задолжала 160 тысяч рублей материального ущерба.
Женщина несколько лет работала в должности заведующей хозяйственным магазином, однако в ходе инвентаризации была выявлена денежная недостача.
Гражданка обязалась выплатить недостачу, однако, обещание не исполнила.
Тогда организация обратилась в суд, который обязал экс-сотрудницу выплатить в счет материального ущерба 160 тысяч рублей.
Однако женщина игнорировала все уведомления и на контакт с судебным приставом не шла.
Застать дома смолянку не удавалось, а ее родные каждый раз отвечали, что она по месту жительства бывает только в позднее время.
В установленный добровольный срок должница не приступила к отплате. Тогда судебный пристав заблокировал ее банковские счета, а также обратил взыскание на зарплату женщины. Блокировка счетов подействовала немедленно.
Спустя несколько дней женщина прибыла на прием к судебному приставу и предъявила квитанцию о погашении задолженности в полном объеме.
Напомним, в Смоленске отец начал выплачивать долг по алиментам после 10 суток ареста.