Смоленская сотрудница оплатила долг в 160 тысяч после ареста банковских счетов

Смоленская сотрудница оплатила долг 160 тысяч после ареста банковских счетов. Фото: УФССП России по Смоленской области.

По информации Заднепровского районного отделения судебных приставов УФССП России по Смоленской области, местная жительница задолжала 160 тысяч рублей материального ущерба.

Женщина несколько лет работала в должности заведующей хозяйственным магазином, однако в ходе инвентаризации была выявлена денежная недостача.

Гражданка обязалась выплатить недостачу, однако, обещание не исполнила.

Тогда организация обратилась в суд, который обязал экс-сотрудницу выплатить в счет материального ущерба 160 тысяч рублей.

Однако женщина игнорировала все уведомления и на контакт с судебным приставом не шла.

Застать дома смолянку не удавалось, а ее родные каждый раз отвечали, что она по месту жительства бывает только в позднее время.

В установленный добровольный срок должница не приступила к отплате. Тогда судебный пристав заблокировал ее банковские счета, а также обратил взыскание на зарплату женщины. Блокировка счетов подействовала немедленно.

Спустя несколько дней женщина прибыла на прием к судебному приставу и предъявила квитанцию о погашении задолженности в полном объеме.

Напомним, в Смоленске отец начал выплачивать долг по алиментам после 10 суток ареста.