В Смоленской области ночью сгорел автомобиль Nissan Micra. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло 24 мая в четвертом часу ночи на улице Молодежной в селе Ершичи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Хозяйка одного из домов обнаружила, что пламенем охвачен ее автомобиль Nissan Micra, стоящий под навесом, недалеко от дома.

Спросонья женщина растерялась и позвонила подруге, живущей неподалеку, чтобы та вызвала пожарных.

На место оперативно примчались огнеборцы 30 пожарно-спасательной части, а через некоторое время на подмогу прибыло подразделение пожарной части 85 ППС.

Менее получаса потребовалось огнеборцам на то, чтобы справиться с огненной стихией, охватившей иномарку. Удалось не допустить распространение огня на расположенные неподалеку строения.

В результате пожара машина уничтожена, значительно повреждена кровля навеса (профлист).

Что стало причиной возгорания предстоит установить специалистам. Рассматриваются все возможные версии от технической неисправности транспортного средства до злого умысла.

Ранее в Вязьме пенсионерка потушила возгорание квартиры до приезда пожарных.