Во вторник потеплеет до +23°C в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В последний вторник весны на территории Смоленской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Утром в отдельных районах возможен слабый туман.

Ветер подует южной четверти, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +2°C…+7°C, днем +18°C…+23°C.

В Смоленске: ночью +4°C…+6°C, днем +19°C…+21°C.

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