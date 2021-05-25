Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 мая 2021 8:15

В Смоленске скульптуру оленя на Блонье покрыли жидким силиконом

Специалисты создают копию городской достопримечательности
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Смоленске скульптуру оленя на Блонье покрыли жидким силиконом. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске скульптуру оленя на Блонье покрыли жидким силиконом. Фото: администрация г. Смоленска.

Покрытие позволит обезопасить скульптуру при создании гипсовых форм.

В администрации Смоленска сообщили, что через неделю работы переместятся в литейный цех.

- Копия бронзового оленя предназначена для Калининградской области, ее установят недалеко от того места в Роминтской пуще, где когда-то, в охотничьей резиденции кайзера Вильгельма II, стоял оригинал, - прокомментировали в пресс-службе.

Также в настоящее время в парке продолжают проводить работу по благоустройству – на днях там покрасили скамейки.

В то же время продолжаются работы в сквере имени Ивана Клименко.