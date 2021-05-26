Дополнительный пассажирский поезд свяжет Смоленск и Москву в праздничные дни июня

Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

В период празднования Дня России в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока холдинг «РЖД» назначает дополнительный пассажирский поезд №205М/206М Москва - Смоленск.

Из Москвы в Смоленск поезд отправится 11 июня в 23:58 (прибытие в 06:15). В обратном направлении – 14 июня в 22:56 (прибытие в 05:10).

Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Ярцево, Сафоново, Издешково, Вязьма, Гагарин, Можайск. Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о расписании и маршруте следования дополнительных летних поездов можно в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

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