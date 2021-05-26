В Смоленске перекроют сразу 6 улиц на время полумарафона

Изменения коснутся движения в Промышленном районе. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Смоленске приостановят движение транспорта сразу на 6 улицах с 22:00 29 мая до 13:30 30 мая. Ограничения связаны с проведением полумарафона «Забег.РФ», рассказали в городской администрации. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Борисов.

Изменения коснутся движения по улицам 25 Сентября , Попова, Индустриальной, Шкадова, Смольянинова, Бабушкина.

В тот же период изменится расписание общественного транспорта:№16н, 20н, 25н, 34, 34н, 45н, 58н, 35н, а маршрутное такси 24в и вовсе отменят. Подробнее с постановлением можно ознакомиться по ссылке.

Подробнее о полумарафоне можно узнать по ссылке в материале «КП».