На улице Пржевальского в центре Смоленска обнаружили булыжную мостовую

Фото: Кирилл Кузнецов.

Во время капитального ремонта улицы Пржевальского рабочие сняли верхний слой асфальта и сделали интересную находку. На участке дороги перед СмолГУ сохранилась и хорошо видна булыжная мостовая, рассказали в пресс-службе университета.

- Мостовая на улице Пржевальского (бывшей улице Университетской) отражает состояние городского дорожного хозяйства последней четверти XIX – начала ХХ века. На некоторых архивных фотокадрах можно увидеть панораму улицы со зданием тогда ещё женского епархиального училища и этой кладкой, - рассказал доцент кафедры истории России СмолГУ и кандидат исторических наук Максим Каиль.

Вполне вероятно, что обнаруженная сейчас булыжная мостовая является ровесницей кладки, открытой при ремонте улицы Тенишевой несколько лет назад. Ключевые городские тракты строились в последней четверти XIX века.

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