Семье женщины, погибшей на фабрике «Шарм» в Смоленске, выплатят компенсацию. Фото: Фото: ГУ МЧС РФ по Смоленской области.

Суд вынес решение возместить семье моральный вред с начислением процентов. Слушания прошли в Ленинском районном суде. С иском обратился отец погибшей женщины.

Напомним, трагедия произошла в августе 2017 года. Причиной пожара на производстве признана неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении требований охраны труда при проведении сварочных работ.

- В числе сопутствующих причин отмечены недостатки в организации и проведении подготовки работника по охране труда, выразившиеся в допуске к организации сварочных работ мастера по ремонту оборудования, не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда. В качестве лица, допустившего нарушение требований охраны труда, указан технический директор ООО «Фабрика Шарм», - говорится в материалах дела.

Ранее под Смоленском спасателям пришлось освобождать пенсионерку из квартиры. Женщина оказалось заблокированной в собственном жилье.