В Смоленской области обсудили ход детской оздоровительной кампании. Фото: администрация Смоленской области.

Совсем скоро наступит лето – долгожданное для многих время года, сезон отпусков и больших школьных каникул, которых детвора ожидает с особым нетерпением. Взрослые же озабочены вопросом: как организовать отдых детей, чтобы он был полезен, интересен и максимально безопасен, в том числе с учётом угрозы распространения новой коронавирусной инфекции?

Вот они, каникулы…Все эти нюансы учли в администрации региона при подготовке к предстоящей оздоровительной кампании, которая в этом году стартует с 28 мая. О её особенностях рассказал на своей страничке в соцсетях губернатор Алексей Островский.

По его словам, летом на Смоленщине заработают 222 лагеря дневного пребывания, девять стационарных и два лагеря палаточного типа. Здесь смогут отдохнуть, набраться сил и увлекательно провести время почти 15 тысяч смоленских мальчишек и девчонок. Смоленские лагеря в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями будут заполнены на 75% от проектной мощности. Сейчас полным ходом идут их проверки со стороны всех заинтересованных ведомств. Также летом планируется проведение профильных смен различной тематической направленности, организаторы которых уже активно готовятся к приёму детей.

«Самое главное для нас, и на этом я акцентировал особое внимание своего профильного заместителя Виты Хомутовой, строго следовать всем предписаниям регионального Управления Роспотребнадзора, чтобы минимизировать возможный риск. Это касается и ребят, и персонала, и в первую очередь наличия у оздоровительных организаций санитарно-эпидемиологических заключений. Безопасность – превыше всего», – подчеркнул глава региона.