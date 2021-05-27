Смоленская область рассчитывает получить дополнительные средства на ремонт крепостной стены. Фото: администрация Смоленской области.

Регион рассчитывает получить дополнительные средства на ремонт Крепостной стены. Смоленская крепостная стена – визитная карточка Смоленщины и одна из её главных достопримечательностей, которая привлекает к нам многочисленных туристов. Не только они, но и смоляне любят гулять вдоль крепости и делать фото на её фоне. В последнее время тема реставрации стены всё чаще затрагивается в новостях местных СМИ. Речь в репортажах идёт как о ходе ремонта, так и, к сожалению, о неудовлетворительном состоянии некоторых прясел, что вызывает обеспокоенность неравнодушных граждан.

Губернатор Алексей Островский направил обращение в адрес министра культуры Ольги Любимовой с просьбой рассмотреть вопрос о возможности выделения дополнительного федерального финансирования для проведения противоаварийных работ на отдельных участках крепости.

В рамках празднования

Отметим, что в 2010-2013 годах за счёт федерального бюджета в рамках подготовки к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года, а также 1150-летия со дня основания Смоленска были проведены реставрационные работы на некоторых башнях и пряслах.

По результатам рабочей встречи губернатора Алексея Островского с Председателем Правительства РФ в 2018 году просьба главы региона о выделении средств на проведение полномасштабных реставрационных работ получила всестороннюю поддержку.

Крепостная стена была передана в ведение Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, а с 2019 года возобновились работы по сохранению большинства башен и прясел (на улицах Тимирязева, Маршала Жукова, в Лопатинском саду).

Внеплановые работы

Вместе с тем, как отмечается в обращении на имя Ольги Любимовой, имеются отдельные участки Крепостной стены, реставрация которых в рамках выделенного в настоящее время финансирования не запланирована. Это прясло XXI вдоль улицы Дзержинского, прясло XIX в районе Мостика вздохов в Лопатинском саду, прясло XXXVII на улице Студенческой. Но именно здесь такие работы крайне необходимы, причем в самое ближайшее время. Ряд недавних инцидентов, связанных с обрушением кладки стены, вызывает серьёзные опасения за здоровье и жизнь людей, которые, находясь там, могут пострадать.

«В целях предотвращения дальнейшего ухудшения состояния объекта культурного наследия прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности выделения дополнительных денежных средств из бюджета Российской Федерации для проведения первоочередных противоаварийных работ на отдельных участках Смоленской крепости», – подчеркнул в письме губернатор Алексей Островский.

Глава региона выразил надежду, что Министерство культуры поддержит его обращение.

Справка

Смоленская крепостная стена была возведена в период с 1595-го по 1602 годы по проекту зодчего Фёдора Коня. С одной стороны, укрепление имело серьёзное оборонительное значение, выдерживая неоднократные осады и штурмы города – четыре века Смоленская крепость служила щитом западных рубежей Руси. С другой – всегда поражала своей мощью и красотой, являясь шедевром каменного зодчества. «Ожерелье земли Русской» – так отзывались о Смоленской крепостной стене во времена Бориса Годунова. До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяжённостью около 3 километров.