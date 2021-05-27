Найденная булыжная мостовая в Смоленске принадлежит к XIX веку. Фото: Кирилл Кузнецов.

Булыжная мостовая, обнаруженная на улице Пржевальского, может принадлежать к последней четверти XIX, рассказал Максим Каиль, доцент кафедры истории России СмолГУ. Историк отмечает, что фотографии дороги видны на снимках женского епархиального училища, которое ранее находилось на месте вуза. При этом, вероятно, мостовая была построена в то же время, что и на улице Тенишевой (напомним, ее обнаружили несколько лет назад, - прим. Ред.).

Историк обратил внимание, что кладка представляет большой интерес и часто такие мостовые намеренно музеефицируются.

Ранее «КП» писала, что Смоленская область рассчитывает получить дополнительные средства на ремонт крепостной стены. Работы по восстановлению стены ведутся с 2019 года.