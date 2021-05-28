Восемь дворов отремонтируют в 2021 году в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Минимальный перечень работ включает в себя ремонт и асфальтирование дворовых проездов, обеспечение освещения территорий, установку скамеек, урн для мусора, сообщает администрация г. Смоленска. Также ремонтируются коммуникации и фасады домов.

В настоящее время работы проходят между домами №№22 и 24 по ул. Седова и у дома №3 по улице Валентины Гризодубовой.

В администрации отмечают, что ход работ контролируется, а корректировки в проект благоустройства оперативно обсуждаются с жителями.

Ранее "КП" писала, что Смоленская область рассчитывает получить дополнительные средства на ремонт крепостной стены. Губернатор Алексей Островский направил обращение в адрес министра культуры Ольги Любимовой с просьбой рассмотреть вопрос о возможности выделения дополнительного финансирования.