Мошенничество при ремонт дорог выявили в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работы проводились в мае 2020 года. По информации сотрудников пресс-службы регионального УМВД, арендованные машины использовались на объектах, а средства за их использование предприниматель не оплатил.

Ущерб собственнику составил почти 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее работу заправки приостановили за угрозу жизни в Смоленской области. На территории газозаправочной станции нарушены требования промышленной безопасности.