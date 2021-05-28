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Происшествия28 мая 2021 7:17

Мошенничество при ремонт дорог выявили в Смоленской области

Руководитель организации, ответственный за ремонт, взял в аренду технику и не оплатил ее эксплуатацию
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Мошенничество при ремонт дорог выявили в Смоленской области.

Мошенничество при ремонт дорог выявили в Смоленской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работы проводились в мае 2020 года. По информации сотрудников пресс-службы регионального УМВД, арендованные машины использовались на объектах, а средства за их использование предприниматель не оплатил.

Ущерб собственнику составил почти 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее работу заправки приостановили за угрозу жизни в Смоленской области. На территории газозаправочной станции нарушены требования промышленной безопасности.

Криминал