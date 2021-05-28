Прокуратура начала проверку в администрации из-за отсутствия пандуса для ребенка-инвалида под Смоленском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура области начала проверку в администрации МО «Гусинское сельское поселение». Надзорный орган проверят выполнение требований федерального законодательства, сообщает официальный представитель Александр Боровиков.

В ведомстве отмечают, что решение установить пандус для ребенка-инвалида ранее было вынесено судом.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области полицейские подозреваются в краже и торговле сигаретами без акцизов. Ущерб оценивается почти на 4 млн рублей.