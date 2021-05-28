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Общество28 мая 2021 10:03

В Смоленской области уменьшилось количество палов травы

За весну не было зарегистрировано ни одного лесного пожара
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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​В Смоленской области уменьшилось количество палов травы.

​В Смоленской области уменьшилось количество палов травы.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Количество палов травы снизилось по сравнению с 2020 годом на 31 процент, сообщает администрация региона. По площади пожаров – на 46%. Также необходимо отметить, что в этом году не зарегистрировано лесных пожаров.

На совещании в администрации, начальник Главного управления МЧС по Смоленской области Алексей Назарко дополнил, что общее количество пожаров на территории области в сравнении с предыдущим годом уменьшилось на 26%, число травмированных граждан снизилось на 32%.

Ранее власти рассказали о возможностях детского отдыха на территории региона.