​В Смоленской области уменьшилось количество палов травы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Количество палов травы снизилось по сравнению с 2020 годом на 31 процент, сообщает администрация региона. По площади пожаров – на 46%. Также необходимо отметить, что в этом году не зарегистрировано лесных пожаров.

На совещании в администрации, начальник Главного управления МЧС по Смоленской области Алексей Назарко дополнил, что общее количество пожаров на территории области в сравнении с предыдущим годом уменьшилось на 26%, число травмированных граждан снизилось на 32%.

Ранее власти рассказали о возможностях детского отдыха на территории региона.