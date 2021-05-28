Работы по благоустройству прошли на набережной в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Работники муниципальных служб продолжают работу по благоустройству города. Накануне уборку и покраску провели на Владимирской набережной.

Ранее, как отмечают в городской администрации, аналогичные работы прошли на Блонье, улице Октябрьской революции, Реадовском парке, скверах памяти воинов-интернационалистов, у кинотеатра «Октябрь», памятника Александра Твардовского, на улице Ногина, возле памятника Кутузову на Соборной Горе.

Также городские парки обработали от клещей.

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