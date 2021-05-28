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Здоровье28 мая 2021 15:00

Почти 102 тысячи комплектов от коронавирусной инфекции поступило в Смоленскую область

Полностью привились 66 899 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Почти 102 тысячи комплектов от коронавирусной инфекции поступило в Смоленскую область.

Почти 102 тысячи комплектов от коронавирусной инфекции поступило в Смоленскую область.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе продолжают наращивать темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции. За последние сутки было вакцинировано 2060 человек, из них 596 человек полностью завершили вакцинацию.

В настоящее время в область поступило 101 842 комплекта вакцины.

Смолянам напоминают, что записаться на прививку можно через портал Госуслуг, по телефону регистратуры медучреждения или при личном посещении.

Ранее "КП" писала о ситуации с заболеваемостью в регионе - она по-прежнему остается сложной.

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