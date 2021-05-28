В Смоленской области стартует «Неделя информирования» налогоплательщиков

В Межрайонной ИФНС России №7 по Смоленской области 31 мая стартует «Неделя информирования» налогоплательщиков - юридических лиц о начисленных суммах по земельному и транспортному налогам.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 363 и пунктом 5 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах») в целях обеспечения полноты уплаты транспортного налога и земельного налога в связи с отменой с 1 января 2021 года обязанности налогоплательщиков-организаций по представлению в налоговые органы соответствующих деклараций налоговые органы будут направлять указанным налогоплательщикам сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов.

Сообщение будет составляться на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе на основе сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков, сведений, полученных от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, регистрацию транспортных средств. «Налогоплательщик имеет право в течение 10 дней со дня получения сообщения представить в налоговый орган пояснения и документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты транспортного налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок налоговых льгот или наличии оснований для освобождения от уплаты указанного налога», - напоминает в пресс-службе управления.

Для разъяснения законодательства по данному вопросу в инспекции будет работать консультационный пункт.