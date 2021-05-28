В Смоленске 25 школьников получат премии имени М. Тенишевой и М. Глинки. Фото: Олег ЗОЛОТО

25 учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Смоленска, достигшие особых успехов в изобразительном и музыкальном искусстве, получат премии М.К. Тенишевой и М.И. Глинки.

Поддержка составит по 10 тысяч рублей каждому лауреату.

- Соответствующее решение о повышении размера премий вдвое депутаты Смоленского городского Совета приняли в феврале. А сегодня определены победители, имена которых попадут в Книгу Почета школьников нашего города и которые навсегда войдут в его историю, - пояснила председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Также ранее горсоветом вдвое был увеличен размер премии имени Юрия Гагарина, ежегодно присуждаемой в Смоленске 12 учащимся общеобразовательных учреждений.

Кроме этого, депутаты приняли решения о награждении Почётными грамотами города-героя Смоленска работников сферы здравоохранения, ОГБУ «Смоленский комплексный центр социального обслуживания населения» и СОГБУ «Центр «Вишенки».