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Происшествия30 мая 2021 9:15

В субботний вечер в Смоленске загорелся гараж

На месте случившегося работали 7 спасателей
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Вчера, 29 мая, около часов 10 вечера в Заднепровском районе Смоленска загорелся гараж. Информация о случившемся поступила на центральный пункт пожарной связи.

На место вызова на улице Маршала Еременко выехали 2 автоцистерны и 7 человек личного состава. По прибытии информация о горение гаража подтвердилась. Причина и ущерб устанавливаются, рассказали в пресс-службе МЧС по региону. О пострадавших не сообщается.

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