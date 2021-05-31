Новый троллейбус из Москвы вышел в рейс в Смоленске. Фото: паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.

На маршруты города вышел первый троллейбус модели «ТролЗа – Мегаполис» из второй московской партии. Фотографии транспорта появились в сети.

Троллейбус курсирует по четвертому маршруту, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.

Ранее мошенничество при ремонт дорог выявили в Смоленской области. Руководитель организации, ответственный за ремонт, взял в аренду технику и не оплатил ее эксплуатацию.