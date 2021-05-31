В Смоленской области 49 ФАПов готовят к приему первых пациентов. Фото: департамент Смоленской области по здравоохранению.

В настоящее время идет активная работа по получению разрешительной документации на осуществление медицинской деятельности, сообщают представители департамента.

Все пункты будут обеспечены фельдшерами. Принять первых пациентов 49 ФАПов смогут уже в скором будущем.

Ранее «КП» писала, что почти 102 тысячи комплектов от коронавирусной инфекции поступило в Смоленскую область. Полностью привились 66 899 человек.