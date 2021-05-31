Смоленское литературное объединение «Родник» отметило сорокалетний юбилей. Фото: предоставлено героем публикации.

За 40 лет на небосклоне литературного объединения «Родник» зажглись десятки ярких звезд и принесли радость читателям не только Смоленщины, но и далеко за ее пределами. За годы творческой жизни «родниковцами» были одержаны победы на городских, областных, всероссийских и международных конкурсах мастеров поэтических и прозаических жанров.

Как отметил журналист и общественный деятель Александр Королев, большое внимание литературному процессу на Смоленщине уделяет председатель Смоленской областной Думы, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов.

«Именно Игорь Васильевич один из тех, кто профинансировал издание антологии «Поэзии живой родник», в которой собраны литературные произведения более сотни смоленских авторов. Этот сборник стихов стал хорошим подарком к юбилею литобъединения. Кроме того, Игорь Васильевич участвовал в издании еще одной важной антологии – «Связь поколений», где также опубликованы произведения многих «родниковцев», и внес личные средства на создание бюста писателя-фантаста Александра Беляева, который установлен на улице Докучаева в Смоленске», – рассказал Александр Алексеевич.

Смоленское литературное объединение «Родник» отметило сорокалетний юбилей. Фото: предоставлено героем публикации.

По мнению московского поэта, руководителя литературно-музыкального объединения «Избранники Муз» Бориса Катковского, издать антологию было бы затруднительно без помощи власти. Он поблагодарил Игоря Ляхова за активную поддержку литераторов и весомый вклад в укрепление культурных связей Смоленской области с регионами России и ближнего зарубежья и передал ему медаль имени великого русского писателя и поэта, лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина.

«В России мало литобъединений с такой большой историей, как у вас. Вы – удивительная точка опоры для города и страны. Вы – срез мнений, взглядов нашего общества. Я восхищаюсь вашими стихами и прозой», – подчеркнул Борис Борисович, обращаясь к «родниковцам».

На протяжении всего вечера в зале библиотеки царила атмосфера утонченности, теплоты и творчества. Поэты читали свои стихи, барды исполняли песни и романсы: глубокие, яркие, эмоциональные, а, самое главное, искренние.

Смоленское литературное объединение «Родник» отметило сорокалетний юбилей. Фото: предоставлено героем публикации.

В ходе встречи «родниковцы» вспоминали своих коллег, замечательных поэтов и писателей – Алексея Мишина, Виктора Смирнова и многих других, которых уже нет в живых, и, конечно Юрия Пашкова. Именно благодаря этому замечательному человеку, поэту, краеведу, журналисту, редактору, члену Союза писателей России, Почетному гражданину города Смоленска в 1980 году было создано литературное объединение «Родник». Юрий Пашков собрал вокруг себя талантливых начинающих литераторов, которым на протяжении многих лет творчески помогал. Мэтр поэзии оставил о себе добрую память и славу.

В 2013 году эстафету от Юрия Пашкова приняла поэт, член Союза писателей России, бард Любовь Сердечная. Литобъединение под ее руководством продолжает быть творческой лабораторией, где обсуждаются новые поэтические и прозаические произведения, проводятся презентации книг, ежегодно печатается литературно-художественный альманах «Родник».

В настоящее время «Родник» объединяет более пятидесяти авторов, большинство из которых приняты в Союз писателей. Литературное объединение много делает для того, чтобы сохранялась чистота и красота русского языка, слово было весомым и выразительным, а искра творчества никогда не затухала.