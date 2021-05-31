Холодную воду отключат у жителей трех улиц в Смоленске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Без холодной воды останутся дома от №№9 до 49 по улицам 2-й Краснофлотский переулок, №№22, 24 по Парковой, №12а и №12б по 2-й Парковой.

Ресурс отключат с 09.30 до 18.00 31 мая.

По заявкам жильцов возможен подвоз воды, сообщают специалисты муниципального предприятия в «Твиттер». Телефоны для справок - 38-18-50, 70-50-62.

Ранее "КП" писала, что 8 дворов отремонтируют в Смоленске в 2021 году. На территориях начали менять инженерные коммуникации.