С 5 июня троллейбусы перестанут ходить до «Шарма» в Смоленске. Фото: Павел КЛОКОВ

Троллейбусы изменят маршрут движения из ремонтных работ, которые пройдут на улице Нормандия-Неман. Транспорт, курсирующий по маршруту №1-3 проследуют до Краснинского шоссе, а №4 временно прекратит движение, сообщает городская администрация.

Изменения произойдут 5 июня. На улице начнется реконструкция магистральных тепловых сетей ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» в районе домов 21-23.

О времени окончания работ не сообщается.

Ранее новый троллейбус из Москвы вышел в рейс в Смоленске. Транспорт доступен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и мам с детьми.