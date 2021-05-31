Игоревский комбинат готовится запустить цех ламинирования в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.

О положении дел на деревообрабатывающем комбинате рассказал Алексей Островский в соцсетях.

– Новый инвестор – компания Kronospan – в полном объеме выполняет ранее достигнутые нами договоренности. Завод приступил к работе в круглосуточном режиме, – сообщает глава региона.

В настоящее время на предприятии работают 110 человек, свободными остаются еще открыты 90 вакансий, на которые могут устроиться все желающие.

Ранее «КП» писала, что Смоленская область рассчитывает получить дополнительные средства на ремонт крепостной стены. Губернатор Алексей Островский направил обращение в адрес министра культуры Ольги Любимовой с просьбой рассмотреть вопрос о возможности выделения дополнительного финансирования.