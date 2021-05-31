В Смоленскэнерго наградили победителей этапа олимпиады школьников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководители филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» наградили учащихся смоленских школ, победивших в этом году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников «Россети». Среди 9 классов победу одержал Илья Новиков, призерами стали Максим Пушкарев и Тимофей Гуревич. Все ребята учатся в гимназии №1 имени Н.М. Пржевальского, сообщает пресс-служба филиала.

Десятиклассниками, набравшими достаточное количество баллов для прохождения в следующий этап, стали Никита Володченков из средней школы №33 и Аделина Иванова из гимназии №1 имени Н.М. Пржевальского. Победители и призеры первого регионального этапа приняли участие во втором, заключительном этапе Олимпиады, который проходил 22-23 мая в онлайн формате. Школьники выполняли комплексные задания (кейсы), направленные на проверку творческих способностей и умений применять имеющиеся знания по соответствующим предметам в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Главная цель олимпиады – выявить одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению учащихся, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, а также вовлечь их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.

В ходе регионального тура Всероссийской олимпиады школьников «Россети» в Смоленской области, организатором которого в регионе выступил филиал «Россети Центр Смоленскэнерго», ученики девятых и десятых классов из школ Смоленска, Ярцева и Рославля в течение двух дней состязались в знаниях в рамках программ среднего общего образования по информатике, математике и физике. Подобное мероприятие проходит в области уже в четвертый раз.

«В филиале на настоящий момент трудится больше трех тысяч человек. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас работали самые высококлассные, грамотные специалисты. Именно поэтому профессиональную ориентацию начинаем со школьной скамьи. Ежегодная олимпиада помогает выявить заинтересованных в техническом творчестве учеников, которые после получения профильного образования, могут стать нашими потенциальными работниками. Мы постоянно взаимодействуем со средними специальными и высшими учебными заведениями, выявляя самых достойных будущих энергетиков, предоставляя им возможность познакомиться с предприятием, побывать на экскурсиях, производственной практике, поработать в студенческом строительном отряде», - прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

СПРАВКА

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Реклама.