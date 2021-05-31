Электронные школьные карты начали использовать еще 4 школы в Смоленске. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2020 году школьные карты начали использовать учащиеся еще в четырех школах города (№ 32, № 33, № 29, № 37), сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, проект представляет единую информационную систему, которая включает использование модуля по безналичной оплате питания, с возможным подключением другого модуля «вход/выход».

Кроме этого, на базе гимназии № 4 реализован пилотный проект «Ладо шки». Используется два модуля. Первый - «Накрытые столы» - позволяет упростить процесс организации питания школьников; второй - «Система контроля доступа» - направлен на повышение безопасности школьников, ограничивая возможность посещения школы посторонними.

Ранее Смоленское литературное объединение «Родник» отметило сорокалетний юбилей. За годы творческой жизни «родниковцами» были одержаны победы на городских, областных, всероссийских и международных конкурсах мастеров поэтических и прозаических жанров.