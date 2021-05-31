Смолян предупреждают об обработке гербицидом «Шквал». Фото: Алексей БУЛАТОВ

ООО «Транснефть-Балтика» извещает население о проведении с 1 июня по 31 июля 2021 года наземной обработки охранных зон трассы магистральных трубопроводов и магистральных нефтепроводов МН «БТС-2» на территории Смоленской области гербицидом «Шквал». Действующее вещество - Имазапир (класс опасности для человека-2, класс опасности для пчел в полевых условиях-3 малоопасный, ограничения лета пчел 6-12 часов, погранично-защитная зона пчел не менее 2-3 км). Сбор грибов, ягод других дикорастущих растений на обработанных участках запрещен.

Подрядная организация - ООО «Развитие».

Телефон для справок - 8(995)401-80-31.