Ямочный ремонт провели на 125 улицах Смоленска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт проводили специалисты «Дормостстроя».

- Зимой использовали технологию холодного асфальта, а при наступлении благоприятных погодных условий горячим и литым асфальтобетоном, а также струйно-инъекционным методом установкой Мадпатчер, - отмечают в пресс-службе городской администрации.

В июне специалисты займутся работами на большом скоплении выбоин. Ремонт участков пройдет на пл. Желябова, на кольце при пересечении Рославльского шоссе и проспекта Строителей и др.

Ранее "КП" писала, что Игоревский комбинат готовится запустить цех ламинирования в Смоленской области. Ситуация на предприятии постепенно нормализуется.