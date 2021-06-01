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Общество1 июня 2021 8:05

Ямочный ремонт провели на 125 улицах Смоленска

Рабочие отремонтировали 11 тысяч кв. метров полотна
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ямочный ремонт провели на 125 улицах Смоленска.

Ямочный ремонт провели на 125 улицах Смоленска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт проводили специалисты «Дормостстроя».

- Зимой использовали технологию холодного асфальта, а при наступлении благоприятных погодных условий горячим и литым асфальтобетоном, а также струйно-инъекционным методом установкой Мадпатчер, - отмечают в пресс-службе городской администрации.

В июне специалисты займутся работами на большом скоплении выбоин. Ремонт участков пройдет на пл. Желябова, на кольце при пересечении Рославльского шоссе и проспекта Строителей и др.

Ранее "КП" писала, что Игоревский комбинат готовится запустить цех ламинирования в Смоленской области. Ситуация на предприятии постепенно нормализуется.