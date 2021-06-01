Незаконные парковочные места демонтируют в Смоленске. Фото: Андрей АБРАМОВ

Незаконные парковки обнаружены у дома №10В по улице Нижняя Дубровенка, сообщает городская администрация. Парковочных мест несколько – где-то вдоль дороги вкопаны деревянные и металлические столбы, а где и вовсе построено ограждение.

Специалисты администрации составили акты о самовольном захвате земель и предупреждают их владельцев о демонтаже.

– Если до 6 июня объекты не будут демонтированы, специализированная организация сделает это сама, – сообщили в администрации.

Ранее работу заправки приостановили за угрозу жизни в Смоленской области. На территории газозаправочной станции нарушены требования промышленной безопасности.