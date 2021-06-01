78 тысяч смолян приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». Фото: Андрей Смирнов.

Председатель оргкомитета по проведению ПГ-2021, секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов отметил, что явка в регионе составила чуть более 10%.

«В этом году предварительное голосование проходило по смешанной модели. В течение недели смоляне поддерживали кандидатов онлайн, а вчера работали избирательные участки. Причем жители области активно голосовали и на сайте, и очно. Модель доказала свою эффективность», - пояснил Игорь Ляхов.

В Смоленской области в период ПГ-2021 не было зафиксировано нарушений, отметил руководитель регионального исполкома «Единой России», член оргкомитета Артем Малащенков.

«Мы видели честную конкуренцию кандидатов. Выборы прошли максимально открыто и легитимно», - резюмировал он.

По Смоленскому избирательному округу (№ 175) лидером стал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. В Рославльском избирательном округе (№ 176) больше всего смолян поддержало депутата облдумы Анну Андреенкову.

С результатами голосования можно ознакомиться здесь.