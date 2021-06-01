В Смоленске представители льноперерабатывающей отрасли рассказали о проблемах. Фото: администрация Смоленской области.

О проблемах представители отрасли рассказали губернатору Алексею Островскому, который встретился с ними лично.

- Сейчас предприятия не могут позволить себе полный набор необходимой техники: трактор, сеялку, комбайн, пресс-подборщик и оборачиватель, так как затраты большие, а господдержки на такое приобретение нет, - рассказал собственник ООО «Смолсельмаш» Евгений Мамадалиев. - Только в прошлом году мы собрали 10 комбайнов для смоленских фермеров. Как предприниматели мы сделали ставку на этот сектор, заморозили оборотные средства и обеспечили гарантийное обслуживание, а дотацию получил только сельхозпроизводитель.

По итогам встречи глава региона поручил проработать вопрос государственной поддержки не только льнопереработчиков и льноводов, но и производителей сельхозтехники для выращивания льна.

Ранее стало известно, что Игоревский комбинат готовится запустить цех ламинирования в Смоленской области. Ситуация на предприятии постепенно нормализуется.