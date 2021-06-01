48 пляжей открыли для купания в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Три водоема разрешены в Смоленске. Купаться можно в пруду в парке «Соловьиная роща», а также в Красном Бору - на озерах Ключевое и Дубровенское. На пляжах с 1 июня дежурят медики и спасатели.

Ранее прошла приемка водоемов – на территорию завезен свежий песок, установлены малые архитектурные формы, также обследовано дно водоема и взяты пробы воды.

Полный список водоемов, допущенных для купания в Смоленской области, можно посмотреть здесь.

Ранее "КП" писала, что первая неделя лета в Смоленске обещает быть теплой. Столбики термометра поднимутся до отметки в +20 градусов по Цельсию.