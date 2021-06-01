25 талантливых детей наградили в Смоленске

Талантливых детей наградили в Смоленске. Фото: Смоленский городской Совет.

25 талантливых детей получили премии в Смоленске. Награждение состоялось в КВЦ имени Тенишевых.

– Мы гордимся, что у нас в городе так много юных талантов, которые своим трудом и усердием добились прекрасных результатов. Уверена, что многие из них, как и наши знаменитые земляки – музыканты, художники, актеры, прославят нашу Смоленщину далеко за её пределами, – отметила Виктория Макарова.

Узнать имена победителей можно здесь.

Ранее депутаты Смоленского городского Совета вышли с инициативами к Главе города. Члены фракции «Единая Россия» в горсовете обозначили ряд проблем, которые готовы решать совместно с Администрацией Смоленска.