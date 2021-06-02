Железнодорожники напомнили смоленским школьникам о безопасности на транспорте. Фото: пресс-служба МЖД.

Урок безопасности для школьников провели железнодорожники на станции Смоленск-Сортировочный. Участниками мероприятия стали учащиеся школы № 23, которые проживают вблизи стальной магистрали.

В преддверии летних каникул детям рассказали о причинах несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта, об опасных и безопасных местах, напомнили правила перехода через ж/д пути. Детям также раздали тематические буклеты с информацией о том, как необходимо вести себя на железнодорожной инфраструктуре.

Завершилась встреча экскурсией по музею предприятия.

Московская железная дорога уделяет пристальное внимание профилактике детского травматизма и обращает внимание родителей, особенно в период школьных каникул, на необходимость постоянно напоминать детям о необходимости соблюдать правила поведения на железнодорожной инфраструктуре.