Сотрудники МЧС около часа тушили пожар под Смоленском

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В районе обеда 1 июня спасатели выехали на пожар в деревню Ашурково Сафоновского района. Местные жители сообщили, что пламенем охвачены деревянный дом и хозяйственная постройка.

- Прибывшие огнеборцы информацию подтвердили и приступили к тушению. Около часа им потребовалось на то, чтобы «усмирить» бушующую стихию и еще чуть более часа на проливку и разборку сгоревших констукций. Деревянный дом, используемый хозяевами как дачный, и хозяйственная постройка уничтожены, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Одна из предварительных версий причины пожара – электротехническая. Однако утверждать еще рано, специалисты проводят проверочные мероприятия.

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