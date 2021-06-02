Депутаты смоленского горсовета организовали большой детский праздник во дворе дома

Фото: smolsovet.ru.

Депутаты смоленского горсовета собрали юных жителей и их родителей на праздник во дворе в честь Международного дня защиты детей. На детском торжестве присутствовали региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья» Светлана Новикова и зампредседателя комиссии по соцсфере Наталия Семенцова.

- Сегодня получили столько отзывов прекрасных, что детям на этой площадке нравится, они знакомятся, играют. И мы очень рады, что на наше приглашение откликнулось так много жителей, которые привели своих детей, внуков, - поделилась Светлана Новикова.

Фото: smolsovet.ru.

- Площадку, где мы отметили День защиты детей, строили благодаря «Комфортной городской среде». Ранее в рамках программы обустраивали только дворы и общественные территории, скверы, парки. Но в прошлом году в связи с тем, что сложилась экономия, «Народный фронт» вышел с инициативой, чтобы сэкономленные средства были направлены на постройку детских игровых и спортивных площадок в спальных районах города Смоленска. И это одна из трёх площадок, которые были в рамках этой инициативы, построены, - напомнила Глава регионального исполкома ОНФ в Смоленской области Наталия Семенцова.

- Здесь теперь всегда много детей. Есть лавочки, горки, карусели. Сюда прибегают и ребятишки из соседних домов, - рассказали местные жители. Праздник продолжался несколько часов. Дети получили подарки и мороженое, рисовали на асфальте, пели, танцевали и развлекались в компании друзей.

Фото: smolsovet.ru.

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